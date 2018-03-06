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У Львові оголосили конкурс на дизайн головної писанки міста

Катерина Родак

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У Львові оголосили конкурс на дизайн великодньої писанки, яку щороку встановлюють на площі перед Оперним театром.

 

Як повідомили організатори конкурсу – організація «Львівські ярмарки»,  участь у конкурсі може взяти будь-хто, ідеї приймають у будь-якому оформленні – ескізи, фото, креслення, малюнки.

“Ми прислухаємося до думки львів`ян і даємо їм можливість творити місто, в якому буде комфортно і мешканцям Львова, а не лише туристам”, – розповіла арт-директор “Львівських Ярмарків”Ольга Гренюх.

Роботи можна надсилати на електронну скриньку yarmarki@ukr.net  до 25 березня включно, а переможця оголосять 27 березня.

Автор найкращого проекту отримає величезний кошик з великодніми смаколиками, а його ім’я буде викарбуване на спеціальній табличці на писанці.

 

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