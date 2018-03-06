У Львові більш ніж до семи років тюрми засудили двох розбійників

У Львові винесено вирок двом чоловікам, які вчинили розбій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Львівською місцевою прокуратурою №1 здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось державне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні стосовно 31-річного львів’янина та 40-річного мешканця м. Херсон, які обвинувачувались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм).

Зазначимо, подія трапилась у березні 2017 року на двох вулицях Львова.

Так, зловмисники, погрожуючи фізичною розправою випадковим перехожим, викрали у них мобільні телефони, а також грошові кошти.

Зазначимо, що під час досудового розслідування та судового розгляду вказані чоловіки перебували під вартою.

Сихівським районним судом м. Львова зазначених осіб визнано винними та засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили, обвинувачені перебуватимуть у Львівській установі виконання покарань №19.