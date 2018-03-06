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Помер екс-депутат Львівської міськради Андрій Хміляр

Олександр Косик

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Вчора, 5 березня, помер екс-депутат Львівської міської ради (2006-2010 рр.) Андрій Хміляр. Про це Львівському порталу повідомили колеги померлого.

 

За даними джерел Львівського порталу, чоловік тривалий час боровся з важкою онкологічною недугою.

Прощання відбудеться сьогодні, 6 березня, 18:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Богданівська).

Редакція висловлює щирі співчуття родині та друзям Андрія Хміляра.

Нагадаємо, кілька місяців тому помер ще один екс-депутат ЛМР Тарас Коць.

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