Помер екс-депутат Львівської міськради Андрій Хміляр

Вчора, 5 березня, помер екс-депутат Львівської міської ради (2006-2010 рр.) Андрій Хміляр. Про це Львівському порталу повідомили колеги померлого.
За даними джерел Львівського порталу, чоловік тривалий час боровся з важкою онкологічною недугою.
Прощання відбудеться сьогодні, 6 березня, 18:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Богданівська).
Редакція висловлює щирі співчуття родині та друзям Андрія Хміляра.
Нагадаємо, кілька місяців тому помер ще один екс-депутат ЛМР Тарас Коць.
Олександр Косик