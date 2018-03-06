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На Львівщині прикордонники затримали викрадений джип

Олександр Косик

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Прикордонники Мостиського загону попередили вивезення з України викраденого позашляховика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Сьогодні вночі, 6 березня, в пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею, під час перевірочних заходів прикордонники виявили викрадену автівку. В ході оформлення на виїзд з України транспортних засобів спрацювала база даних Інтерпол стосовно позашляховика марки TOYOTA Land Cruiser. Щодо автомобіля значились відомості, що він з 2015 року рахується викраденим в Україні. За кермом автівки перебував 24-річний мешканець Чернігівської області.

Прикордонники негайно проінформували представників Укрбюро Інтерполу та викликали на місце події слідчу групу Нацполіції України які в подальшому проводять розбір по справі.

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