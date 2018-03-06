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На Львівщині Барон винюхав найбільшу в цьому році партію контрабандних цигарок

Олександр Косик

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Вчора, 5 березня, через пункт пропуску «Рава-Руська» 37-річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Польщі понад 4 тисячі пачок цигарок. Це найбільша партія контрабанди тютюну у цьому році на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

 

На виїзд з України смугою руху «червоний коридор» прибув автомобіль марки “Фольксваген”. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками ДФС виявили приховані тютюнові вироби під декоративною обшивкою бокових стінок автомобіля. Усього правоохоронці виявили 3810 пачок цигарок. Цю знахідку допоміг «винюхати» службовий собака Барон.

Тютюнові вироби вилучили співробітники ДФС.

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