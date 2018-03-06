На Львівщині Барон винюхав найбільшу в цьому році партію контрабандних цигарок

Вчора, 5 березня, через пункт пропуску «Рава-Руська» 37-річний громадянин України намагався незаконно вивезти до Польщі понад 4 тисячі пачок цигарок. Це найбільша партія контрабанди тютюну у цьому році на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.
На виїзд з України смугою руху «червоний коридор» прибув автомобіль марки “Фольксваген”. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками ДФС виявили приховані тютюнові вироби під декоративною обшивкою бокових стінок автомобіля. Усього правоохоронці виявили 3810 пачок цигарок. Цю знахідку допоміг «винюхати» службовий собака Барон.
Тютюнові вироби вилучили співробітники ДФС.
Олександр Косик