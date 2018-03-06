Львівська облдержадміністрація шукає на роботу еколога

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу регулювання використання водних ресурсів та надр управління регулювання природокористування департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Природничі науки»; досвід роботи не потребує; вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі слід подати наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (в електронній формі на сайті НАЗК як претендента на посаду та в друкованому вигляді);

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи на конкурс слід подати до 18.00 год 19 березня 2018 р. за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.