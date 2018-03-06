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Кількість пасажирів львівського аеропорту зросла майже на 50%

Соломія Григор'єва

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Обсяг росту пасажирських перевезень аеропорту «Львів» у лютому сягнув майже 50%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівського аеропорту.

 

За результатами діяльності ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького» у лютому 2018 р. авіаперевезеннями скористалися 71,0 тис. пасажирів, що на 47,9% більше, ніж у лютому 2017 р. (48,0 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 868, що на 37,1% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (633).

Загалом, за січень-лютий 2018 р. пасажиропотік зріс на 47,0% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (106,5 тис. пасажирів) і досяг позначки в 156,6 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 38,1%, з 1 348 до 1 861.

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