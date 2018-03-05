У львівському аеропорту затримали турка з підробленими документами

У аеропорту «Львів» прикордонники затримали турка, який хотів потрапити до України з підробленим паспортом громадянина Ізраїлю. Про це Львівському порталу повідомили у Західному управління Держприкордонслужби України.

Вчора, 4 березня, в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який прибув рейсом зі Стамбулу з повністю підробленим паспортним документом громадянина Ізраїлю. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Іноземець очікує зворотного рейсу.