Шість ставків Львівщини виставили на аукціон

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання водних об’єктів департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Департамент екології та природних ресурсів підготував лоти (ставок та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на земельних торгах, а саме:

ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 2,3310 га;

ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,6554 га;

ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7124 га;

ставок площею 1,4496 га, який розташований на території Липовецької сільської ради (за межами населеного пункту) Перемишлянського району, на земельній ділянці площею 2,3069 га;

ставок площею 9,1954 га, який розташований на території Зубівмостівської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 11,0163 га.

Заяви приймають до 16:30 год 4 квітня. Торги відбудуться 11 квітня об 11:00 год за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланнями: