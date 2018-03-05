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Шість ставків Львівщини виставили на аукціон

Юлія Шпак

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З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ефективного та раціонального використання водних об’єктів департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Департамент екології та природних ресурсів підготував лоти (ставок та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на земельних торгах, а саме:

  • ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 2,3310 га;
  • ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;
  • ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,6554 га;
  • ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7124 га;
  • ставок площею 1,4496 га, який розташований на території Липовецької сільської ради (за межами населеного пункту) Перемишлянського району, на земельній ділянці площею 2,3069 га;
  • ставок площею 9,1954 га, який розташований на території Зубівмостівської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 11,0163 га.

Заяви приймають до 16:30 год 4 квітня. Торги відбудуться  11 квітня об 11:00 год  за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланнями:

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