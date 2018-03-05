Невідомий «замінував» у Львові нічний клуб

У Львові вчора, 4 березня, ввечері надійшло повідомлення від аноніма про замінування нічного клубу «Ренесанс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 21.20 на «гарячу лінія Львівської області» від аноніма надійшло повідомлення про замінування будівлі нічного клубу «Ренесанс», який розташовується на вул. Ковжуна П., 2

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з “Планом дій …”.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Працівниками Галицького відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення клубу та прилеглої території. На час обстеження з приміщень будівлі було виведено 30 осіб.

О 23.13 пошукові роботи завершено: вибухового пристрою не виявлено.Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.