ОСТАННІ НОВИНИ

Невідомий «замінував» у Львові нічний клуб

Дарина Смеречанська

|

У Львові вчора, 4 березня, ввечері надійшло повідомлення від аноніма про замінування нічного клубу «Ренесанс». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 21.20 на «гарячу лінія Львівської області» від аноніма надійшло повідомлення про замінування будівлі нічного клубу «Ренесанс», який розташовується на вул. Ковжуна П., 2

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з “Планом дій …”.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Працівниками Галицького відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщення клубу та прилеглої території. На час обстеження з приміщень будівлі було виведено 30 осіб.

О 23.13 пошукові роботи завершено: вибухового пристрою не виявлено.Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...