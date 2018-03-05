ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині створять інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами

Олександр Косик

|

Відповідно до постанови Кабміну у кожному районі області створять інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Станом на 1 березня у Бориславі, Дрогобичі, а також Бродівському, Буському, Городоцькому, Жидачівському, Миколаївському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Стрийському та Яворівському районах прийнято рішення рад про створення інклюзивно-ресурсних центрів», – зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій

За її словами, центри створять для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

Один інклюзивний центр утворюють не більше як  на 7 тис дітей, які проживають на території району, і не більше як 12 тис дітей, які проживають в місті(районі міста).

«Упродовж березня – травня планується відкриття ще 12 центрів у адміністративно-територіальних одиницях області», – розповіла директорка департаменту освіти і науки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...