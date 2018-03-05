На Львівщині створять інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами

Відповідно до постанови Кабміну у кожному районі області створять інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Станом на 1 березня у Бориславі, Дрогобичі, а також Бродівському, Буському, Городоцькому, Жидачівському, Миколаївському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Стрийському та Яворівському районах прийнято рішення рад про створення інклюзивно-ресурсних центрів», – зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій

За її словами, центри створять для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

Один інклюзивний центр утворюють не більше як на 7 тис дітей, які проживають на території району, і не більше як 12 тис дітей, які проживають в місті(районі міста).

«Упродовж березня – травня планується відкриття ще 12 центрів у адміністративно-територіальних одиницях області», – розповіла директорка департаменту освіти і науки.