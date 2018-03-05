Маленьких львів’ян запрошують у Шевченківський гай закликати весну

Музей народної архітектури і побуту запрошує діток 21-22 березня на етнографічно-інтерактивний захід «Закликання весни». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Після довгої зими на свято «Сорока святих» колись діти вибігали на вулицю зі спеченими з тіста пташками та закликали весну веснянками і вигуками. Молодь і підлітки водили хороводи, співали пісень. Цьогоріч, окрім традиційних закликань та загукувань, весну зазиватимуть ще й рядками із поезій Шевченка, адже її, як символ пробудження природи й України, Кобзар оспівував з особливою любов’ю», – розповідають організатори.

У програмі:

Майстер-клас із виготовлення та випікання пташок

Знайомство з пернатими жителями Музею

Відеофільм «Цікавинка про пташинку»

Орнітологічна виставка «Пташки Західної України»

Ігрове дійство «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо».

Захід проходитиме за участю етнографічного колективу «Світлиця». Водіння гаївок, імітування голосів птахів на музичних інструментах, закликання та загукування весни, читання поетичних рядків Т. Шевченка про весну, забави та конкурси у товаристві «Зими» і «Весни».

Захід розрахований на дітей молодшого шкільного віку – запрошуються групи 25-30 осіб.

Дата проведення: 21, 22 березня (середа ,четвер). Час проведення: 10.00, 11:00, 12.00 год. Тривалість: 2 год.

Майстер-класи відбуватимуться у давніх хатах (хатинки теплі, опалюються печами). Обов’язковий попередній запис.

Контактна особа: 098 095 30 95 – Ольга.