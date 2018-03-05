«Шахтар» розгромив у Львові «Карпати»

Футболісти донецького “Шахтаря” на стадіоні “Україна” у Львові обіграли місцеві “Карпати” з рахунком 3:0 (0:0) у поєдинку 22-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. Про це повідомляє Укрінформ.

Усі м’ячі “гірники” забили після перерви – на 56-й хвилині відзначився Бернард, на 70-й – Алан Патрік, на 82-й – Ісмаїлі.

Перенесений через складні погодні умови матч кропивницької “Зірки” та “Олександрії” відбудеться у вівторок, 6 березня.

Результати інших матчів 22 туру:

“Ворскла” (Полтава) – “Чорноморець” (Одеса) – 2:1

голи: Юрій Коломоєць (17-та хвилина), Євген Зубейко (45 – автогол) – Фуссені Бамба (79).

ФК “Маріуполь” – “Олімпік” (Донецьк) – 1:0

гол: Сергій Болбат (29).

“Сталь” (Кам’янське) – “Верес” (Рівне) – 0:1

гол: Станіслав Куліш (31).

“Динамо” (Київ) – “Зоря” (Луганськ) – 3:2

голи: Беньямін Вербич (58), Віктор Циганков (77), Томаш Кендзьора (90+2) – Ігор Харатін (50), Юрі (61).

Турнірне становище: “Шахтар” – 51 очко, “Динамо” – 45, “Ворскла” – 37, “Зоря” – 33, “Верес” – 32, “Маріуполь” – 32, “Олімпік” – 28, “Олександрія” – 22, “Карпати” – 19, “Зірка” – 18, “Чорноморець” – 18, “Сталь” – 15. Турнірне становище: “Шахтар” – 51 очко, “Динамо” – 45, “Ворскла” – 37, “Зоря” – 33, “Верес” – 32, “Маріуполь” – 32, “Олімпік” – 28, “Олександрія” – 22, “Карпати” – 19, “Зірка” – 18, “Чорноморець” – 18, “Сталь” – 15.