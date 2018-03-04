У Польщі через вибух газу обвалилась частина будинку. Троє людей загинуло

Уранці 4 березня в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався сильний вибух газу. За інформацією Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, одна особа загинула, 22 отримали поранення, повідомляє Польське радіо.

За даними видання, вибух стався близько 8.00 год. ранку.Частина чотириповерхового будинку обвалилася.

На місці будівельної катастрофи постійно працюють пожежники. Спеціалісти пошуково-рятувальної групи знайшли кілька тіл. За повідомленнями прес-секретаря Державної пожежної служби регіону Великопольщі, кількість смертельних жертв катастрофи сягає трьох осіб.