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У Польщі через вибух газу обвалилась частина будинку. Троє людей загинуло

Катерина Родак

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Уранці 4 березня в багатоквартирному будинку в Познані, що на заході Польщі, стався сильний вибух газу. За інформацією Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, одна особа загинула, 22 отримали поранення, повідомляє Польське радіо.

 

За даними видання, вибух стався близько 8.00 год. ранку.Частина чотириповерхового будинку обвалилася.

 

На місці будівельної катастрофи постійно працюють пожежники. Спеціалісти пошуково-рятувальної групи знайшли кілька тіл. За повідомленнями прес-секретаря Державної пожежної служби регіону Великопольщі, кількість смертельних жертв катастрофи сягає трьох осіб.

 

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