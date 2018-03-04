У Львові впіймали двох 18-річних юнаків, що наносили на фасади будинків рекламу наркотиків

Львівські патрульні впіймали двох юнаків, що написали на фасадах будинків та огорожі назву сайту, де продаються наркотики.

Близько 12.00 год. на вул. Монастирській двоє хлопців з балончиками залишили надпис на фасаді будинку. Це поміти місцевий житель, який і викликав поліцію та надав патрульним опис юнаків.

«Вже на вулиці Зубрівській інспектори виявили двох осіб, які почали втікати, як тільки побачили поліцейський автомобіль. Під час втечі чоловіки викинули два балончики з фарбою. Поліцейські їх наздогнали та зупинили. Особи нервували, плуталися в своїх поясненнях та заперечували свою причетність до нанесення написів на стіни будинків», – розповідають у патрульній поліції.

Офіцери перевірили хлопців в базі даних та з’ясували, що 18-річні юнаки вже попадали в поле зору правоохоронців, а один з них притягався до кримінальної відповідальності за наркотики та має відкрите провадження за опір працівнику поліції.

«Патрульні вирішили підійти до написів, на яких були посилання на сторінки в мережі Інтернет. За цими посиланням інспекторам відкрилася сторінка з продажу наркотичних речовин. Тоді на місце події скерували слідчо-оперативну групу», – зазначають у прес-службі ПП і додають, що слідчі виявили й інші докази, що підтверджують причетність цих осіб до продажу наркотичних речовин.

Додамо, що у Львові вже кілька тижнів діє акція «Стоп наркотик»: патрульні разом з активістами шукають та знищують рекламу сайтів, де продають наркотики.