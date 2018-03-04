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У Львові впіймали двох 18-річних юнаків, що наносили на фасади будинків рекламу наркотиків

Катерина Родак

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Львівські патрульні впіймали двох юнаків, що написали на фасадах будинків та огорожі назву сайту, де продаються наркотики.

 

Близько 12.00 год. на вул. Монастирській двоє хлопців з балончиками залишили надпис на фасаді будинку. Це поміти місцевий житель, який і викликав поліцію та надав патрульним опис юнаків.

«Вже на вулиці Зубрівській інспектори виявили двох осіб, які почали втікати, як тільки побачили поліцейський автомобіль. Під час втечі чоловіки викинули два балончики з фарбою. Поліцейські їх наздогнали та зупинили. Особи нервували, плуталися в своїх поясненнях та заперечували свою причетність до нанесення написів на стіни будинків», – розповідають у патрульній поліції.

Офіцери перевірили хлопців в базі даних та з’ясували, що 18-річні юнаки вже попадали в поле зору правоохоронців, а один з них притягався до кримінальної відповідальності за наркотики та має відкрите провадження за опір працівнику поліції.
«Патрульні вирішили підійти до написів, на яких були посилання на сторінки в мережі Інтернет. За цими посиланням інспекторам відкрилася сторінка з продажу наркотичних речовин. Тоді на місце події скерували слідчо-оперативну групу», – зазначають у прес-службі ПП і додають, що слідчі виявили й інші докази, що підтверджують причетність цих осіб до продажу наркотичних речовин.

Додамо, що у Львові вже кілька тижнів діє акція «Стоп наркотик»: патрульні разом з активістами шукають та знищують рекламу сайтів, де продають наркотики.

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