На Чорновола горів Ford Mustang

Вночі 4 березня на проспекті Чорновола, 101 (навпроти «Спорлото») у Львові горів автомобіль Ford Mustang.

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі ДСНС у Львівській області, пожежа трапилась близько о 1.50 год.

«О 2:07 пожежу вдалось локалізувати, та о 2:20 повністю ліквідувати», – повідомили рятувальники.

Також пожежники повідомили, що їм вдалося врятувати машину від згорання. Але судячи з фото очевидців, автомобіль зазнав сильних ушкоджень.

Нагадаємо, цього тижня у Львові згоріла автівка дружини керівника одного з управлінь міської ради Львова.

Фото: Варта-1