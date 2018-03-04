Кілька сотень націоналістів влаштували у центрі Львова смолоскипну ходу

Центром Львова проходить хода організації «Національний корпус» під назвою «Пам’ятай Героїв». Кілька сотень молодиків із запаленими смолоскипами та прапорами «Національного корпусу», «Свободи» та червоно-чорними стягами проходять центром міста.

Як йдеться на сайті організації «Національний корпус», марш організували на честь легендарного Романа Шухевича та усіх полеглих борців за волю України.

«Нагадаємо, наша хода присвячена до 68-ої річниці з дня героїчної загибелі головного командира УПА в нерівному бою проти окупантів», – мовиться у повідомленні на сайті.

Більшість учасників акції -у балаклавах, вони скандують «Бандера, Шухевич- Герої України» та інші націоналістичні гасла.

Також націоналісти встановили біля входу у ратушу конструкцію із фотографіями мера Львова Андрія Садового, секретаря міськради Анатолія Забарила та депутатів, які не проголосували за ухвалу “Свободи” щодо використання у місті червоно-чорного прапора під час сесійного засідання 15 лютого. Тоді більшість депутатів підтримала альтернативну ухвалу, якою вивішування червоно-чорного стягу на адміністративних будівлях носить рекомендаційний характер.

Додамо, що акція проходить під гаслом “Місто Львів не для польських панів!”.

Фото: Національний корпус