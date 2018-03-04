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Головний лісівник Львівщини у 2017 році придбав собі три мисливські рушниці

Катерина Родак

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Начальник львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека у 2017 році придбав три дороговартісні мисливські рушниці, а його дружина придбала устаткування із виробленя сонячної енергії. Відповідні дані Анатолій Дейнека вказав у декларації про свої доходи за 2017 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

 

У декларації Анатолія Дейнеки за 2017 рік з’явилась інформація про купівлю мисливської зброї: рушниці «Меркель 96К» та карабінів «Блайзер Р8», «Браунінг Бар». Дату придбання зброї посадовець не вказав, але оскільки у декларації за 2016 рік інформації про рушниці не було, можна зробити висновок, що придбав її Дейнека у 2017 році. Вартості зброї Дейнека не вказує, проте згідно даних з відкритих джерел, рушниця «Меркель 96К» коштує в діапазоні 19-24 тисяч гривень. Стандартна модель карабіну «Блайзер Р8» коштує близько 90 тисяч гривень, ціна кращих моделей  доходить. до 180 тисяч гривень. Карабін «Браунінг Бар» коштує від 60 тисяч гривень і більше.

Також у своїй декларації Анатолій Дейнека проінформував, що його дружина у 2017 році купила за 75 тисяч гривень установки з енергії сонячного випромінювання.

Минулоріч Дейнека почав більше заробляти – отримав 180,6 тисяч гривень (у 2016-105,5 тис.грн) у лісовому правлінні і майже 40 тисяч за викладання у лісотехнічному університеті (у 2016 році  – 25 тисяч). Також він отримав більше 36 тисяч гривень процентів від банків. Дружина Дейнеки у 2017 році заробила на підприємницькій діяльності 275, 5 тисяч гривень. Додамо, що Світлана Дейнека є приватним підприємцем, і займається перукарськими послугами. Корім того, вона є кінцевим власником приватного підприємства «Грінвуд», що займається виробами з деревини.

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