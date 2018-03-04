Через масову ходу ввечері перекриватимуть кілька вулиць Львова

Сьогодні ввечері, 4 березня, з 18.30 до 20.00 год. будть тимчасовово перекривати рух автомобілів у центральній частині міста у зв’язку із проведенням масового заходу релігійною спільнотою «Тезе».

Перекриття руху буде ситуативним і відбуватиметься за таким маршрутом: пр. Свободи – вул. Городоцькій – вул. С.Бандери.

У цей час автобусні маршрути, які курсують цими вулицями, здійснюватимуть об’їзд по вул. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – вул. Шептицьких.

Також можливі ситуативні затримки у русі електротранспорту, зокрема трамваїв № 1, 2, 6, 7, 9 та тролейбуса № 13, інформує прес-служба міської ради Львова.