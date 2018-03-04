8 березня Львовом пройде марш феміністок

8 березня на площі Ринок у Львові відбудеться феміністичний марш. Таку акцію жінки міста влаштовують вже вчетверте.

Як повідомляють організатори акції, цьогорічним лозунгом маршу є “Сестринство, підтримка, cолідарність”.

На маршу вийдуть, зокрема, жінки, які постраждали від різних форм насильства. Окрім того, організатори – «Феміністична майстерня» закликають приходити усіх небайдужих до теми маршу.

«Ми хочемо, щоб штучний розподіл на “жіночу” та “не жіночу” справу залишився у минулому — керівні позиції та високооплачувані галузі це справа навичок та знань, а не статі та гендеру. Ми нагадуємо, що рішення, як і з ким жити, народжувати, розлучатися — це наш особистий вибір. Ми хочемо попередити, що сексизм, який змушуватиме нас сумніватися в своїй цінності і людській гідності, обертатиметься нашою колективною злістю», – пояснюють мету акції її ініціатори.

Феміністичний марш стартує біля Львівської ратуші о 13.00 год.