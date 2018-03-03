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У Львові затримали 52-річного викрадача поштових скриньок

Катерина Родак

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Львівські патрульні затримали раніше судимого чоловіка, який поцупив поштові скриньки у під‘їзді та здав їх на металобрухт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні поліцейські затримали злодія фактично «на гарячому», він намагався утекти та агресивно себе поводив.

«Патрульні отримали виклик на вулицю Симоненка, де у під‘їзді викрали секцію поштових скриньок. Зайшовши всередину під’їзду, патрульні побачили чоловіка, який швидко почав піднімати сходами, і ще одну зняту секцію скриньок на підлозі. Патрульні одразу прийняли рішення зупинити чоловіка. Він став агресивно поводитися. На місце викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції», – йдеться у повідомленні ПП.

Під час очікування слідчих до патрульних підійшли два мешканці і принесли поштову секцію, якої не вистачало у під‘їзді. Вони розповіли, що знайшли її на пункті прийому металу неподалік.

Поліцейські з’ясували, що крадій – це  52-річний чоловік, що кілька десятків років провів у місцях позбавлення волі.

 

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