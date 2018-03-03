У Львові засудили працівника «Фуджікури», який побив жінку, що зайняла його місце в автобусі

Шевченківський районний суд Львова оштрафував раніше судимого працівника заводу «Фуджикура», який побив свою колегу в службовому автобусі.

Як йдеться у вироку суду, 19 жовтня 2017 року близько 5 години ранку чоловік зайшов в службовий автобус, який довозить на роботу працівників заводу «Фуджикура», на вулиці Липинського,60а, і двічі вдарив в обличчя жінку. Свої дії під час судового засідання чоловік пояснив тим, що ця жінка сіла на його місце в автобусі. Це підтвердив ще один пасажир автобусу, який став свідком події. Він, зокрема, розповів суду, що жінка зайняла місце підсудного, коли він вийшов покурити. Потім, за словами свідка, жінка відмовлялась вступати місце чоловікові, у зв’язку із чим і виник конфлікт.

Водночас постраждала на суді заявила, що чоловік також погрожував їй, сказав, що викине з автобуса, а потім почав наносити удари по обличчі, чіпав її за руки, шарпав за одяг та порвав їй куртку. Тому постраждала подала до суду ще й цивільний позов, в якому вимагала від кривдника 100 000 грн моральної і матеріальної шкоди.

Обвинувачений чоловік відмовився визнавати цивільний позов, хоча у побитті жінки зізнався.

Пасажир автобусу, що проходив у справі як свідок, сказав, що в процесі шарпанини куртка жінки порвана не була.

Водночас суд, розглянувши матеріали справи, прийняв рішення про стягнення моральної шкоди у розмірі 2 тисячі гривень, матеріальної шкоди чоловік постраждалій не компенсовуватиме.

За скоєне правопорушення суд своїм рішенням оштрафував підсудного на 850 гривень.

Водночас у вироку суду зазначається, що чоловік був раніше судимий у Запоріжжі за те, що займався гральними автоматами. Тоді суд призначив йому штраф 127,5 тисяч гривень. Оскільки чоловік ще досі не виплатив цей штраф до кінця, львівський суд зобов’язав його погасити борг разом із штрафом за побиття жінки. Загальна сума коштів, які має сплатити працівник заводу Фуджикура» 43 тисячі 350 гривень.

Додамо, що завод «Фуджикура» займається виробництвом електричного обладнання для автомобілів.