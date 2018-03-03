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У Львові відбудеться масове виконання гімну України

Катерина Родак

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У понеділок, 12 березня 2018 року, о 13.30 год. на площі Ринок мешканці Львова спільно виконають Державний гімн України. У цей день виконується 153 роки з дня першого публічного виконання Державного гімну.

 

Участь у заході візьмуть мешканці міста, учнівська і студентська молодь спільно з громадськими організаціями та об’єднаннями.

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло (Вербицький). Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі — під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним гімном вірш П. Чубинського покладеного на музику М. Вербицького.

 

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