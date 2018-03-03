Суд оштрафував мера Пустомит за незадеклароване авто

Одного із міських голів Львівщини визнано винним у порушенні вимог законодавства щодо фінансового контролю. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Зокрема, Пустомитівським районним судом визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), голову однієї із міських рад на Львівщині.

Посадовець придбав у власність транспортний засіб вартістю понад 145 тис. грн та не повідомив про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу. У прес-службі прокуратури додали, що вказане рішення суду міський голова оскаржив в апеляційному порядку.

Як стало відомо Львівському порталу, мова йде про мера Пустомит Олега Серняка. Суд оштрафував його на 1700 гривень.