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Суд оштрафував мера Пустомит за незадеклароване авто

Катерина Родак

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Одного із міських голів Львівщини визнано винним у порушенні вимог законодавства щодо фінансового контролю. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.

 

Зокрема, Пустомитівським районним судом визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю), голову однієї із міських рад на Львівщині.

Посадовець придбав у власність транспортний засіб вартістю понад 145 тис. грн та не повідомив про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винної особи застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу. У прес-службі прокуратури додали, що вказане рішення суду міський голова оскаржив в апеляційному порядку.

Як стало відомо Львівському порталу, мова йде про мера Пустомит Олега Серняка. Суд оштрафував його на 1700 гривень.

 

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