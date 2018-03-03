ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Львівщини на 9 років сяде у тюрму за замах на свою співмешканку

Катерина Родак

|

43-річний мешканець Нового Роздолу, який наніс своїй співмешканці 4 ножові поранення, відправиться на 9 років до тюрми.

 

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі прокуратури Львівської обалсті, подія трапилась у травні 2016 року на одній із центральних вулиць у міста Новий Розділ.

Як з’ясувалось, під час раптового конфлікту на побутовому ґрунті, зловмисник наніс своїй 53-річній співмешканці чотири ножові удари у шию та грудну клітку, з метою її вбивства. Як з’ясував Львівський портал, таким чином чоловік вирішив помститися співмешканці за те, що напередодні вона розбила об його голову пляшку.

Незважаючи на серйозність поранень, місцевим медикам вдалось врятувати життя жінки.

Відтак, Стрийський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Зазначимо, що до набрання вироком суду законної сили, обвинувачений перебуватиме у «Львівській установі виконання покарань №19».

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...