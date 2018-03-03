Мешканець Львівщини на 9 років сяде у тюрму за замах на свою співмешканку

43-річний мешканець Нового Роздолу, який наніс своїй співмешканці 4 ножові поранення, відправиться на 9 років до тюрми.

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі прокуратури Львівської обалсті, подія трапилась у травні 2016 року на одній із центральних вулиць у міста Новий Розділ.

Як з’ясувалось, під час раптового конфлікту на побутовому ґрунті, зловмисник наніс своїй 53-річній співмешканці чотири ножові удари у шию та грудну клітку, з метою її вбивства. Як з’ясував Львівський портал, таким чином чоловік вирішив помститися співмешканці за те, що напередодні вона розбила об його голову пляшку.

Незважаючи на серйозність поранень, місцевим медикам вдалось врятувати життя жінки.

Відтак, Стрийський міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Зазначимо, що до набрання вироком суду законної сили, обвинувачений перебуватиме у «Львівській установі виконання покарань №19».