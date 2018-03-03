Львівський суд звільнив від покарання сутенерку, що знаходила клієнтам повій через Інтернет

Шевченківський районний суд Львова звільнив від покарання жінку, яка займалася сутенерством.

Як встановило слідство, приблизно на початку вересня 2017 року жінка за створила рекламу про надання сексуальних послуг на сайті «Relaxportal.biz». Жінка приймала дзвінки від клієнтів та підшуковувала їм повій.

Зокрема, вона шукала жінок, які займалися проституцією, і повідомляла їм, що є замовлення за вказаною клієнтом адресою або запрошувала клієнтів до орендованої квартири. Клієнти платили за транспортування повії або оренду квартири 200 грн.

Повії, яких знаходила сутенерка, надавали свої послуги за 1200 грн в годину. Половину з цієї суми дівчата забирали собі, а половину приновили сутенерці.

Так, слідство довело мінімум три випадки протягом лише одного тижня, де сутенерка влаштовувала інтимні зустрічі клієнтам та повіям. Одна із таких зустрічей відбулась 24 вересня у готелі «Золоти лимон», що на Сахарова, 19а.

Водночас на засіданні суду представили угоду між жінкою, яку звинувачують в сутенерстві, та прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ДмитромПетльованим. У цій угоді прописано, що жінка повністю визнає свою провину. Окрім того, прокурор просить присудити жінці 4 роки ув’язнення, та водночас звільнити її від відбування цього покарання, призначивши їй іспитовий термін.

Таким чином, після заслухання прокурора та адвоката підсудної, суд прийняв рішення погодити укладену між прокурором та жінкою угоду і призначити їй іспитовий термін 1 рік і 6 місяців. Протягом цього часу жінка має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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