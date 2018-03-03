«Газові» канікули у навчальних закладах України скасовуються

У понеділок, 5 березня, усі заклади освіти – дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші – працюватимуть у звичайному режимі. Відповідне рішення прийняв Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України сьогодні, 3 березня 2018 року.

Як йдеться у повідомленні на сайті МОН, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких перебувають інші заклади освіти. З листом можна ознайомитись за посиланням.

У листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

«Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти», – повідомили у МОН.

Нагадаємо, що ЛНУ імені Франка лише сьогодні прийняв рішення про припинення навчання. Ще кілька вишів таке рішення прийняли вчора, 2 березня. Окрім того, школи Львова перевели в режим ощадливого використання теплоенергії.

Водночас теплопостачальним організаціям та установам з індивідуальною системою опалення доручили провести розрахунок температури у будівлях і знизити температуру подачі теплоносія до мінімально можливого рівня.