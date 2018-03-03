ОСТАННІ НОВИНИ

Дім під ялинкою. Львівські волонтери рятують собачу пару, що живе під деревом на Сихові

Катерина Родак

|

Львівські волонтери шукають порятунок для Мухтара і Діни– двох безпритульних собак, які живуть під ялинкою на Сихові, і постійно опиняються під загрозою отруєння. Один з варіантів, над яким думають опікуни собак – встановлення для собак еко-буди.

 

Мухтар і Діна – це нерозлучні сихівські собаки, які вже близько 7 років живуть разом на вулиці. Останні 4 роки собаки жили біля кінотеатру імена Довженка, проте через постійний шум перекочували під ялинку біля Sportlife. У них є багато друзів серед людей, які щодня їх годують та піклуються про них.

«Особисто я  знаю 4-и роки Діну і Мухтара. За останні два місяці познайомилась із дуже величезною кількістю людей, які піклуються щодня собачками: приносять іжу, воду, підстилають взимку. Вони постійно разом. Одного разу Діна пропала на пару днів, то Мухтар дуже сильно завивав без неї. І в один з тих днів я підійшла до нього, а він встав і пішов за мною до самого мого будинку. Я забрала його наніч до себе на балкон, проте вранці я пішла на роботу, а Мухтар до себе додому – під ялинку. За таким графіком ми прожили два дні, а потім повернулась Діна, і він вже нікуди не хотів іти», – розповідає Львівському порталу одна із опікунів собак Наталія Копейко.

Цієї зими, каже волонтерка, собак вирішили позбутись: забирали підстилки, виганяли. За словами Наталі Копейко, волонтери, що опікувались собачою парою, дізнались від працівників спорткомплексу Sportlife та маркету «Фуршет», що власник будівлі, в якій вони розташовані, розпорядився отруїти собак і навести лад під ялинкою.

«Туди приїжджали представники Держпродспоживслужби, виписали штраф – 300 гривень, який стягнули з двірників. Ми (волонтери-ред.) ходили до «Спортайфу», поговорили із охоронцем, який і  підтвердив, що була вказівка отруїти собак», – зазначила Наталя Копейко.

Волонтери вирішили знайти вихід із ситуації, запропонувавши Сихівській районній адміністрації встановити буду поблизу ялинки, аби Мухтар з Діною не заважали оточуючим. У Сихівській РА повідомили, що не мають права встановлювати собачі буди.

 

«Єдине, що пообіцяв і зробив представник Сихівської адміністрації – переговорив із працівниками «Спортлайфу». З того часу собак не ганяють, не рухають. Усі, хто доглядає за ними – прибирають під ялинкою, тримають місце у порядку», – розповідає волонтерка.

Зараз волонтери все ще мають надію таки запустити у Львові унікальний для України проект з встановлення еко-буд для безпритульних собак, і навіть готові спільно з дизайнерами розробити макети буд, що вписувалися би в середовище та відповідали брендбуку міста.

Водночас опікуни Мухтара та Діни шукають їм господарів. Проблема прилаштування полягає в тому, що собаки фактично нерозлучні, а тому знайти їм дві окремі домівки – не варіант. Тому якщо раптом ви наважитесь взяти собі одразу двох чотирилапих друзів, звертайтесь до пані Наталії.

Додамо, що Мухтар і Діна – стерилізовані собаки.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину
Катерина Родак
На прогулянку до зубрів. Як взимку любителів зеленого туризму заманюють на Львівщину

За 9 років кількість зубрів у Національному парку «Сколівські бескиди» збільшилась втричі. Це дуже позитивний показник, ...

Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...