Дім під ялинкою. Львівські волонтери рятують собачу пару, що живе під деревом на Сихові

Львівські волонтери шукають порятунок для Мухтара і Діни– двох безпритульних собак, які живуть під ялинкою на Сихові, і постійно опиняються під загрозою отруєння. Один з варіантів, над яким думають опікуни собак – встановлення для собак еко-буди.

Мухтар і Діна – це нерозлучні сихівські собаки, які вже близько 7 років живуть разом на вулиці. Останні 4 роки собаки жили біля кінотеатру імена Довженка, проте через постійний шум перекочували під ялинку біля Sportlife. У них є багато друзів серед людей, які щодня їх годують та піклуються про них.

«Особисто я знаю 4-и роки Діну і Мухтара. За останні два місяці познайомилась із дуже величезною кількістю людей, які піклуються щодня собачками: приносять іжу, воду, підстилають взимку. Вони постійно разом. Одного разу Діна пропала на пару днів, то Мухтар дуже сильно завивав без неї. І в один з тих днів я підійшла до нього, а він встав і пішов за мною до самого мого будинку. Я забрала його наніч до себе на балкон, проте вранці я пішла на роботу, а Мухтар до себе додому – під ялинку. За таким графіком ми прожили два дні, а потім повернулась Діна, і він вже нікуди не хотів іти», – розповідає Львівському порталу одна із опікунів собак Наталія Копейко.

Цієї зими, каже волонтерка, собак вирішили позбутись: забирали підстилки, виганяли. За словами Наталі Копейко, волонтери, що опікувались собачою парою, дізнались від працівників спорткомплексу Sportlife та маркету «Фуршет», що власник будівлі, в якій вони розташовані, розпорядився отруїти собак і навести лад під ялинкою.

«Туди приїжджали представники Держпродспоживслужби, виписали штраф – 300 гривень, який стягнули з двірників. Ми (волонтери-ред.) ходили до «Спортайфу», поговорили із охоронцем, який і підтвердив, що була вказівка отруїти собак», – зазначила Наталя Копейко.

Волонтери вирішили знайти вихід із ситуації, запропонувавши Сихівській районній адміністрації встановити буду поблизу ялинки, аби Мухтар з Діною не заважали оточуючим. У Сихівській РА повідомили, що не мають права встановлювати собачі буди.

«Єдине, що пообіцяв і зробив представник Сихівської адміністрації – переговорив із працівниками «Спортлайфу». З того часу собак не ганяють, не рухають. Усі, хто доглядає за ними – прибирають під ялинкою, тримають місце у порядку», – розповідає волонтерка.

Зараз волонтери все ще мають надію таки запустити у Львові унікальний для України проект з встановлення еко-буд для безпритульних собак, і навіть готові спільно з дизайнерами розробити макети буд, що вписувалися би в середовище та відповідали брендбуку міста.

Водночас опікуни Мухтара та Діни шукають їм господарів. Проблема прилаштування полягає в тому, що собаки фактично нерозлучні, а тому знайти їм дві окремі домівки – не варіант. Тому якщо раптом ви наважитесь взяти собі одразу двох чотирилапих друзів, звертайтесь до пані Наталії.

Додамо, що Мухтар і Діна – стерилізовані собаки.