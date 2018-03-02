Якої погоди львів’янам очікувати у березні

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що за даними Українського гідрометцентру, для березня найбільш характерними явищами стануть пориви вітру, сильні опади, тумани, можливі хуртовини, ожеледь та налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Середня місячна температура повітря в березні, порівняно з лютневою, різко підвищиться. Перехід середньодобової температури повітря через 0º в бік її підвищення можливий у другій декаді місяця.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря у березні був зафіксований на рівні 25 – 31º морозу. Абсолютний максимум температури повітря 22 – 25º тепла.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 3,4º тепла, в горах 2,0º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 42 мм, в Карпатах 64 мм.

За даними АМСЦ Львів, з 2008 по 2017 роки середня місячна температура коливалась від 1,5º морозу до 6,4º тепла. Місячні суми опадів коливались від 21,0 до 139,8 мм

Найхолоднішим виявився березень 2013 року з середньою місячною температурою повітря 1,5º морозу, а найтеплішим був березень 2014 року з температурою 6,4° тепла.