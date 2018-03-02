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У три садочки Львова наймуть додаткових працівників для проведення корекційних занять

Олександр Косик

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Сьогодні, 2 березня, під час засідання виконавчого комітету ввели додаткові посади до штатних розписів Львівських дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) № 31, 55, 183, передає Львівський портал.

 

«У зв’язку із тим, що у дошкільних навчальних закладах навчаються діти з особливими потребами, які потребують спеціально-корекційних занять, то ми сьогодні, на розгляд виконавчого комітету винесли питання про дозвіл внесення штатних одиниць додаткових, які би забезпечили, власне, проведення таких корекційних занять»,- зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Львівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 31 – 1 штатну одиницю вчителя-реабілітолога.

Львівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 – 1 штатну одиницю вчителя-дефектолога та 1 штатну одиницю вчителя-логопеда.

Львівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 183 – 1 штатну одиницю вчителя-реабілітолога.

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