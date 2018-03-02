У Львові пройде Brand Dog Show

У Львові відбудеться міжнародний проект Brand Dog Show «Поглянемо на світ очима собаки», покликаний популяризувати собаківництво і формувати психологію «відповідального власника». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Міжнародний проект Brand Dog Show «Поглянемо на світ очима собаки» вперше стартує 17 березня 2018 року у місті Львові і протягом року пройде у декількох регіональних центрах України. Завершальне шоу, що має назву «The Great Winners Dog Show», в якому приймуть участь переможці регіональних Brand Dog Show, відбудеться у Києві.

Захід має на меті показати все розмаїття собачого світу на прикладі звичайного дог-шоу та привернути увагу до проблем безпритульних тварин у місті, вказати на конкретні шляхи їх вирішення.

«Щоб бути допущеним до заходу, собаці потрібно отримати кваліфікаційний сертифікат. Для цього протягом року потрібно зайняти одне з трьох перших місць в своєму класі на одному із регіональних Brand Dog Show, або на виставці в Україні, ліцензованій МАС. Зарубіжна тварина повинна завоювати титул кращого собаки в породі на одній з міжнародних кваліфікаційних виставок контракт-партнерів МАС. Інтерчемпіони можуть брати участь в «The Great Winners Dog Show» без попередньої кваліфікації», – зазначають організатори.

У виставках МАС можуть взяти участь собаки лише тих порід, які визнані МАС та контракт-партнерами МАС, а також порід, що визнані відомими в світі міжнародними кінологічними клубами.

Собаки, що беруть участь у виставці, розподіляються по породах, статі і класах: ветерани, цуценята, юніори, декілька класів дорослих собак, а також собаки, що мають сертифікати з робочих випробувань різних видів.

Породи розділені на групи відповідно до класифікації МАС:

– Група І. Вівчарки або пастухи та охоронні собаки або вовкодави.

– Група ІІ. Службові та користувальні собаки.

– Група ІІІ. Тер’єри.

– Група ІV. Підрушничні мисливськи собаки та ретривери.

– Група V. Гончаки і хорти.

– Група VІ. Собаки-компаньони понад 35 см.

– Група VIІ. Кімнатно-декоративні собаки до 35 см.

Також на Brand Dog Show представлятимуть претендентів на перемогу у національному конкурсі «Собаки-герої», підсумки якого будуть підведені в кінці року на «The Great Winners Dog Show».

Переможець конкурсу обиратиметься й серед українських собак, що рятують життя людей: собак-поводирів, помічників інвалідів, спеціально відібраних і навчених собак для лікування та реабілітації людини (каністерапії), компаньйонів. На конкурс номінуються також і собаки-рятувальники, хвостаті службовці Збройних сил України, що спеціалізуються на розшуку мін, собаки-митники, що допомагають у виявленні вибухівки і наркотиків тощо.