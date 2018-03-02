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У Львові на аукціоні продали три комунальні приміщення

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 2 березня, відбувся черговий аукціон з продажу об’єктів нерухомого майна комунальної власності Львова. На аукціоні продано три нежитлові приміщення на вул. Академіка А. Павлова, 5, на вул. Д. Донцова, 17 та на вул. Ковельській, 50. інформують у прес-службі Львівської міськради.

 

Нежитлові приміщення підвалу, загальною площею 23,0 кв. м на вул. Д. Донцова, 17, продано за ціною 177456 грн, що становить 7715 грн за 1 квадратний метр. Приміщення підвалу та першого поверху загальною площею 110,2 кв. м продано з аукціону за 1088400, тобто покупцем сплачено 9876 грн за 1 квадратний метр. Внаслідок аукціонних торгів, ціна продажу нежитлових приміщень першого поверху, загальною площею 24,6 кв. м, вдалось збільшити з 325080 грн до 455480 грн, тобто вартість  одного квадратного метра сягнула 18515 грн.

«Важливою метою управління комунальної власності є забезпечення наповнення міського бюджету. Завдяки проведену аукціону в бюджет міста буде скеровано 1721336 грн.  Тільки через аукціони можна прозоро та відкрито забезпечити збільшення ціни продажу об’єктів, загосподарювати приміщення будинків та забезпечити їх збереження. Управління і надалі активно проводитиме продаж приміщень способом аукціон», – розповіла в. о. начальника управління Світлана Рубель.

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