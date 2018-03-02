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Смерть дитини не пов’язана з щепленням проти туберкульозу, - МОЗ

Дарина Смеречанська

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Сьогодні регіональна група оперативного реагування на несприятливу подію після імунізації надала результати розслідування смерті дитини у Сумській області. Висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана з щепленням проти туберкульозу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

 

У висновку групи оперативного реагування зазначено, що  в один день в одному закладі охорони здоров’я з одного флакону було щеплено ще 10 дітей. У всіх дітей у період після введення вакцини скарги відсутні.

У зв’язку з цим Держлікслужба має відкликати Розпорядження № 1799-1.1.1/4.0/17-18 від 28.02.2018 року  про тимчасову заборону вакцини БЦЖ серії №297.

Як повідомляв Львівський портал, через смерть дитини в Україні заборонили болгарську вакцину БЦЖ.

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