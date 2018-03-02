Двоє зловмисників напали на львів’янина і поцупили сумку із 13 «Айфонами»

На вулиці Зеленій нападники побили 22-річного парубка та відібрали у нього сумку з мобільними телефонами загальною вартістю майже 95 тисяч гривень. Правоохоронці затримали зловмисників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, 1 березня о 20.25 на оперативну лінію 102 за допомогою звернувся 22-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що на вулиці Зеленій у Львові на нього напали двоє зловмисників, нанесли тілесні ушкодження, відібрали сумку, у якій були мобільні телефони загальною вартістю майже 95 тисяч гривень та втекли. Як інформують у патрульній поліції Львівщини, у нього поцупили сумку з 13 мобільними телефонами марки Iphone, завдавши йому тілесних ушкоджень та застосувавши до нього газовий балончик.

Оператор ситуаційного центру передав інформацію про подію та прикмети нападників усім службам поліції Львівщини і невдовзі наряд Управління поліції охорони затримав одного із зловмисників неподалік стадіону «Україна». Згодом правоохоронці встановили місцеперебування іншого нападника, якого затримали працівники Управління патрульної поліції та доставили його у Личаківський відділ поліції.

«Потерпілий звернувся за допомогою до медиків. За його словами, він домовився через сайт купівлі-продажу про зустріч на вказаному місці. Прийшовши на місце не дочекався клієнтів і коли вирішив піти, стався згаданий раніше інцидент», – інформують патрульні.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились двоє львів’ян віком 17 та 18 років. Речові докази правоохоронці у них вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Чоловіки затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.