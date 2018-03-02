На вихідних у Львові відбудеться футзальний турнір серед ветеранів

У суботу, 3 березня, в спортивному комплексі «Олімпік» (вул. Щирецька, 36) відбудеться ветеранський турнір «50+» серед команд Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Асоціації футзалу Львівщини.

У звітному чемпіонаті серед ветеранів зголосилося брати участь шість команд, а саме: МФК «Меркурій», «Небайдужі львів’яни», ФК «Яворів», ФК «Енергія», ФК «Тернопілля» та «ТЕТ» («Тайм» – «Енергія» – «ТВД»).

За підсумками жеребкування команди було поділено на дві групи. До групи «А» потрапили МФК «Меркурій», «Небайдужі львів’яни» та ФК «Енергія». Групу «Б» представлятимуть «ТЕТ» («Тайм» – «Енергія» – «ТВД»), ФК «Тернопілля» та ФК «Яворів».

За підсумками групового етапу по два найкращі колективи з кожної групи зіграють між собою півфінали та фінал, в якому і з’ясується ім’я найсильнішої ветеранської команди «50+» Львівщини. Колективи, які на груповому етапі посіли треті сходинки, зіграють матч за п’яте місце.

Кожне протистояння триватиме 2 тайми по 10 хвилин «брудного часу». Розпочнуться ж поєдинки об 11:30.