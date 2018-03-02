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МОН рекомендує школам та університетам призупинити навчання до 7 березня

Дарина Смеречанська

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Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що знаходяться в сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міносвіти.

 

Як пояснюють у МОН, продовження терміну протягом якого рекомендовано призупинити навчання на один день також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів сьомого числа на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Одна, як наголошують у відомстві, протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання.

Безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти має приймати сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Додамо, що згідно із наказом ректора НУ «Львівська політехніка» аудиторні заняття в університеті продовжаться з 12 березня. У відповідному повідомленні прикріплений лист від МОЗ із рекомендаціями щодо призупинення роботи навчальних закладів.

 

Нагадаємо, «Газпром» знизив на 20% тиск надходження газу в Україну. Відтак Міністерство енергетики та вугільної промисловості України рекомендувало  дитячим садкам, школам і вищим навчальним закладам призупинити навчання до 6 березня задля економії газу.

Додамо, що у Львові прийняли рішення не припиняти у зв’язку з цим навчання, а подавати тепло в навчальні заклади в ощадливому режимі. Водночас щодо навчальних закладів області визначатимуться завтра.

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