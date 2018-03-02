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Львівські пластуни проведуть квест «Молодь пам’ятає Шухевича»

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«Пласт» організовує 3 березня у Львові проведення теренової гри пам’яті генерала-хорунжого УПА Романа Осиповича Шухевича. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Теренова гра «Молодь пам’ятає Шухевича» буде проходити у формі квесту, що поділятиметься на 2 частини: перша частина – у центрі міста Львова, друга частина – у с. Білогорща(місце, де переховувався та загинув Роман Шухевич). Учасниками теренової будуть юнаки й юнки віком 11-17 років.

Як наголошують організатори, Роман Шухевич – один з героїв нашої країни, який вів її до незалежності, тому пластуни щорічно проводять подібний захід, задля вшанування його пам’яті.

Додамо, що квест відбудетьс 3 березня о 09:00.

 

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