Львів’ян запрошують на благодійний концерт для порятунку 2-річної онкохворої дівчинки

Незабаром у Львові проведуть благодійний концерт для зібрання коштів на лікування 2-річної онкохворої Соломійки Шарко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В суботу, 24 березня, охочих запрошують відвідати благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», що відбудеться у Палаці культури залізничників «Рокс» (вул. Федьковича, 54). Перед концертом у фойє палацу відбудеться благодійний ярмарок. Усі кошти скерують на лікування 2-річної онкохворої дівчинки.

«Якщо не маєте можливості відвідати концерт – допоможіть відвідати його дітям з інтернатів, мешканцям геріатричного пансіонату та сім’ям вояків російсько-української війни! Кошти підуть на лікування 2-річної онкохворої дівчинки», – зазначили організатори.