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Львів’ян запрошують на благодійний концерт для порятунку 2-річної онкохворої дівчинки

Соломія Григор'єва

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Незабаром у Львові проведуть благодійний концерт для зібрання коштів на лікування 2-річної онкохворої Соломійки Шарко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

В суботу, 24 березня, охочих запрошують відвідати благодійний концерт «Весна за життя Соломійки Шарко», що відбудеться у Палаці культури залізничників «Рокс» (вул. Федьковича, 54). Перед концертом у фойє палацу відбудеться благодійний ярмарок. Усі кошти скерують на лікування 2-річної онкохворої дівчинки.

«Якщо не маєте можливості відвідати концерт – допоможіть відвідати його дітям з інтернатів, мешканцям геріатричного пансіонату та сім’ям вояків російсько-української війни! Кошти підуть на лікування 2-річної онкохворої дівчинки», – зазначили організатори.

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