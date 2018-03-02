Легендарний аферист 90-их знову повернувся в Україну. Його фінансова піраміда «розвела» 40 тисяч українців

У Київ повернувся перший український мільйонер і засновник кооперативу “Меркурій” Семен Юфа. Саме його дітище стало першою фінансовою пірамідою на пострадянському просторі, йдеться в сюжеті ТСН.

“Меркурій” надурив близько 40 тисяч українців обіцянками великих прибутків, а його власник згодом утік за кордон, де прожив 22 роки. Саме діяльність Юфа призвела до появи такого слова, як “лохотрон”. У 1990-х його структури, за найскромнішими підрахунками правоохоронців, заробляли до 4 мільйонів доларів на день. Проти ділка порушили кримінальну справу за шахрайство, але до логічного кінця її так і не довели.

Журналісти з аферистом із минулого зустрілися випадково – той нещодавно приїхав із Ізраїля. Інтерв’ю з ним запропонував записати бізнесмен Олександр Шпак, який скаржився на вилучену прокурорами в нього величезну суму грошей. У прокуратурі ж підтвердили обшук за вказаною адресою, але пояснили, що проводили слідчі дії не стосовно Шпака, а стосовно Сергія Лекаря – заступника керівника МВС часів Януковича. Вилучені з кошти, як підозрюють, належать саме Лекарю.

Але Шпак стверджує, що гроші належать йому та партнерам з Ізраїлю, у тому числі і Юфі. Колишній слідчий ГУБОЗу Анатолій Фесун, котрий розслідував діяльність бізнесмена, вважає його повернення в Україну невипадковим. “Справи не закінчені, їх же ніхто не закрив. Я думаю, він так не міг появитися. Це був договорняк. Його задача була мозок. Він же ж мозок усього цього. Він створював”, – каже екс-правоохоронець, який досі називає кооператив “Меркурій” мафіозною структурою і порівнює з італійською “козанострою” та азійськими “тріадами”. Фесун каже, що Юфа фігурував у безлічі кримінальних справ і щодо несплати податків, і щодо відмивання грошей, і щодо махінацій.

Сам Юфа поводиться, як жертва, і нарікає, що в нього забрали прибутковий бізнес і витурили з країни. “Мене вигнали з країни фізично, віджали весь мій успішний величезний бізнес, і мені родину віддали тільки через дев’ять місяців, щоби я мовчки зник і сидів у Ізраїлі”, – твердить він. Наразі аферист-легенда розкручує нові проекти, один із них нагадує фінансову піраміду, а інші більш приземлені – він відкрив на Житньому ринку пельменну, а на Хрещатику біля Бесарабського ятку із шаурмою.