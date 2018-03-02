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Газова ситуація буде врегульована протягом 5-6 днів, - Гройсман

Дарина Смеречанська

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ситуація із газопостачанням буде врегулювана протягом 5-6 днів.Про це він сказав під час прес-конференції у п’ятницю, передає УП.

“Ситуація є абсолютно контрольована. Жодних негативних явищ відбуватись не буде. Хоча нам потрібно було ввести раніше запланований план, який передбачає економію споживання, щоб збалансувати систему”, – сказав він.

“Всі технічні спеціалісти працюють. План, який був сформований на такі випадки вступив в дію. Він вступив в дію на 5 днів. Ми робимо все для того, щоб ситуацію на вівторок включно (6 березня – ред.) вивести на штатний режим”, – додав Гройсман.

Пізніше він наголосив, що “ситуація на вівторок, максимум на середу буде стабілізована”.

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