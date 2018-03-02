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Двом дітям-сиротам допомогли купити дві квартири у Львові

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На сьогоднішньому засідання виконавчого комітету ЛМР було прийнято рішення «Про надання квартир позачерговикам міської ради». Дві квартири було придбано у співфінансуванні міста із опікунами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як відомо у 2016 році придбані 3 квартири для позачерговиків зазначеної пільги (кошти опікунів – 595 935,00 грн: з бюджету міста Львова – 1 390 514, 00 грн.). У 2017 році придбані 2 квартири: кошти  міського бюджету м. Львова – 974 400, 00 грн.; кошти опікуна – 417 600, 00 грн.

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