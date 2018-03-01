Юристи, журналісти та фізруки. Яку освіту здобули нардепи VIII скликання

Перш ніж стати хірургом, потрібно закінчити медичний університет, щоб стати хорошим агрономом, потрібно вчитися в сільгоспакадемії, а яку освіту потрібно отримати, щоб стати народним депутатом? Аналітики «Слова і Діла» вирішили розібратися, скільки у Верховній Раді VIII скликання дипломованих фахівців та які в народних депутатів професії. Під час моніторингу спеціальностей враховувалася інформація лише про першу повну вищу освіту.

Із 423 народних депутатів лише 11 не отримали повну вищу освіту. Понад 97% народних депутатів VIII скликання мають повну вищу освіту, з них 1,9% не уточнюють, яку саме й де вони вчилися. Принаймні у відкритих джерелах цієї інформації немає.

Найбільше в нинішньому парламенті економістів, юристів та інженерів. Якщо говорити про спеціалізацію, то серед 81 депутата-економіста налічується 17 фахівців у банківській справі, фінансах і кредитах, 14 – у міжнародній економіці та 26 – на підприємствах. Дипломи юристів отримали 76 нардепів, серед яких 39 – за спеціальністю «Правознавство». Ще 7 осіб – у галузі міжнародного права. Й лише один нардеп отримав юридичну освіту за спеціальністю «Конституційне та міжнародне право».

Із 73 депутатів із дипломом інженера найбільше механіків – 18, будівельників – 8 і металургів – 6. Є в Раді один інженер у сфері авіаційних і космічних систем, один інженер-автомеханік, інженер-електрик та інженер-сантехнік.

Педагоги можуть легко створити в Раді власну «фракцію» з 50 дипломованих фахівців, серед яких 35 учителів та 15 викладачів. Причому це об’єднання цілком могло б постояти за себе, оскільки серед учителів є 10 фізруків та один учитель праці.

Нинішній склад Верховної Ради також запам’ятається рекордною кількістю колишніх журналістів, які швидко перекваліфікувалися в законотворців. Також у парламенті зараз є 16 професійних істориків, 15 лікарів, 14 військових і 10 агрономів.

Цікаво, що нардепами стали тільки 6 професійних політологів і один системний аналітик. Серед народних обранців є професійна співачка, два екологи, два перекладачі та один мистецтвознавець.