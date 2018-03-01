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В державну власність повернули 38 га землі на Львівщині

Олександр Косик

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На Стрийщині прокуратура не допустила незаконне використання майже 38 га земель вартістю близько 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, Стрийська місцева прокуратура звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою в інтересах держави в особі Львівської обласної державної адміністрації до Стрийської районної державної адміністрації та суб’єкта господарювання про визнання недійсними розпорядження районної державної адміністрації та договору оренди земельної ділянки площею майже 38 га із розміщеним на ній об’єктом водного фонду, а також повернення останньої у державну власність.

Зазначимо, що орієнтовна вартість оспорюваної земельної ділянки становить близько 1 млн грн.

Підставами для подання вказаного позову були порушення земельного законодавства в частині повноважень органів виконавчої влади щодо надання вказаної земельної ділянки у користування, а також непроведення під час укладення договору оренди землі нормативної грошової оцінки.

Відтак, у лютому 2018 року господарський суд Львівської області підтримав позицію прокурора, позовні вимоги прокуратури задовольнив у повному обсязі.

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