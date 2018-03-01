У Львові спільно виконають Державний гімн України

Цьогоріч виповнюється 153 роки з дня першого публічного виконання Державного гімну. З цієї нагоди у Львові відбудуться урочисті заходи. У понеділок, 12 березня, о 13.30 год. на площі Ринок молодь та інші мешканці міста спільно виконають Державний гімн України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Державний гімн України є особливою частиною історії нашого народу, серцем української нації. Він символізує боротьбу за незалежність, невичерпну любов і жертовність українців багатьох поколінь. В ньому – натхнення і віра, що, незважаючи на всі втрати, ми варті перемоги, що ми – сильна нація, об’єднана правдою та великою метою. Запрошуємо усіх небайдужих до спільного виконання гімну перед Ратушею, щоб разом показати, що ми єдині у своїй любові до рідної держави», – наголошує в.о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.

Участь у заході візьмуть мешканці міста, учнівська і студентська молодь спільно з громадськими організаціями та об’єднаннями.

«Гімн України – це живий віри та незламного духу нашого народу. Це доказ, що наша боротьба за правду завжди сповнена Божої опіки. В часи, коли Україна переживає часи нових важких випробувань спільне виконання Гімну має сакральну цінність. Ми не маємо права забувати або ж сумніватись у тому, що ніколи не вмре наша слава і воля. Запрошуємо усіх львів’ян і гостей міста долучитись до цієї благородної ініціативи. Нехай наше спільне виконання гімну стане потужною молитвою, яку почують українські воїни на Сході, яка захистить їх від ворожих куль і приведе нас до спільної перемоги», – переконаний в .о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

Довідка

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло (Вербицький). Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі — під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним гімном вірш П. Чубинського покладеного на музику М. Вербицького.