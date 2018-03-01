Популярну британську виставку про світ Гаррі Поттера можна відвідати онлайн

Виставка «Гаррі Поттер: історія магії», що проходила у Британській бібліотеці і завершилася 28 лютого, тепер доступна онлайн на платформі Google Arts і Culture.

Як зазначає видання The Guardian, під час проведення виставки було продано усі квитки, а більш ніж 150 000 квитків забронювали наперед за тиждень.

Після закриття музейної виставки усі експонати, в тому числі об’єкти персонального архіву творця Гаррі Поттера Джоан Роулінг та інтерактивні переробки 360-градусних галерей з виставки, запущені на сайті Google Arts і Culture.

Експонати будуть доступні безкоштовно у всьому світі на шести мовах. Згодом мов на сайті стане ще більше.