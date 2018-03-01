Поліцейські знайшли водійку, яка насмерть збила чоловіка у Малехові і втекла

Жовківські поліцейські розшукали жінку-водія, яка скоїла смертельну ДТП на трасі в селі Малехів та втекла з місця події.

Як зазначають у прес-службі Нацполіції Львівщини, винуватицею ДТП виявилася 47-річна мешканка району, водій мікроавтобуса «Фольксваген Т4».

«У Жовківське відділення поліції сьогодні, 1 березня, близько сьомої ранку надійшло повідомлення про те, що на дорозі в селі Малехів виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили його особу. Це 38-річний житель Хмельницької області. Чоловік загинув внаслідок наїзду невідомого автомобіля», – повідомили у поліції.

Поліцейські протягом кількох годин встановили, що до скоєння смертельної ДТП причетна 47-річна мешканка району, яка керувала мікроавтобусом «Фольксваген Т4». Поліцейські знайшли її автівку у гаражі.

Нараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Згідно цієї статі, водійці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого