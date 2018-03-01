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На Самбірщині торік відремонтували 47 км доріг

Дарина Смеречанська

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У 2017 році у Самбірському районі відремонтували 47,4 км доріг на 15 напрямках. На ремонт спрямували 295,5 млн грн коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. Про це повідомив сьогодні під час звіту голова Самбірської районної державної адміністрації Микола Фрей, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

Відтак провели ремонт дороги Львів-Самбір-Ужгород, Чернихів-Максимовичі, Гординя-Залужани, Вістовичі, Нагірне-Звір, Шептичі-Михайлевичі, Рогізно-Бірчиці, Містковичі-Бабина.

Також провели ремонтні роботи на напрямках Калинів-Дубляни-Волоща, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі-Заріччя, Звір-Лукавиця, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі.

Відремонтовані дороги Острів-Луки, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі (Заріччя) та комунальні дороги в с. Ралівка (вул. Поповича), в смт. Дубляни (вул. Січових Стрільців), Рудки (вул. Залізнична).

Окрім того у межах обласної програми «Безпека дорожнього руху» освітили пішохідні переходи на дорозі Львів-Самбір-Ужгород в населених пунктах Рудки, Новий Калинів, Луки, Бабина, Ваньовичі.

 

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