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На парламентському комітеті презентовано 17 ключових законопроектів з децентралізації

Омелян Шевчук

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На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування було презентовано й обговорено законодавчий маршрут з децентралізації. Це 17 ключових законопроектів першочергових для прийняття, які є основою для подальшого розвитку і успішного впровадження реформи децентралізації на місцях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка.

 

Цей перелік був підтриманий Координаційною радою донорів. Також лист про підтримку законопроектів до прем’єр-міністра України і українського Парламенту направив Спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччина з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт, який теж взяв участь у засіданні парламентського Комітету.

«Це законопроекти, які були напрацьовані Мінрегіоном спільно з міжнародними партнерами, народними депутатами, місцевими громадами, громадянським суспільством і експертами. Їх прийняття дозволить підсилити реформу на місцях в напрямку добровільного приєднання і об’єднання територіальних громад, залучення територіальних громад до приєднання до міст обласного значення, підсилення впровадження сервісів, додаткової передачі повноважень — земельних ресурсів і можливості планування тощо. Запропоновані законопроекти спрощують процес об’єднання громад, дають додаткові стимули і мотивації для об’єднання, а також посилюють громади, їхню управлінську спроможність та створюють умови для успішного розвитку», — зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Раніше Георг Мільбрадт наголошував: «17 ключових законопроектів вже зареєстровані у Парламенті і мають бути прийняті максимум до літа. Все, що не буде підтримано Парламентом, перенесеться автоматично на 2021-2022 роки. Я не думаю, що в України є стільки часу, щоб відкладати на потім надзвичайно важливі реформи.

Крім того, вчора Комітет вже рекомендував Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроект № 6466 щодо добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення, який входить до переліку ключових. Цей законопроект дозволяє громадам за спрощеною процедурою приєднуватися до міст обласного значення.

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