Львів’ян запрошують на фотовиставку «Особливі історії особливої молоді»

У вівторок, 6 березня о 19:00, у читальному залі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок, 9) відбудеться відкриття фотовиставки Катерини Птахи «Особливі історії особливої молоді» за участю молоді з особливими потребами, якою опікується БФ «Карітас – Львів УГКЦ». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фотограф Катерина Птаха – мама, яка виховує особливого хлопчика Влада та невтомно інформує про аутизм. Вона – автор численних фотопроектів, які привертають увагу до нестандартних дітей та дорослих.

Виставка відкриє внутрішній світ молоді з особливими потребами, у якому радість, любов, відкритість і мир.

На виставці Ви також зможете оглянути і придбати вироби, виготовлені їхніми руками: намисто, картини з бісеру і ниток, ткані подушки, листівки.