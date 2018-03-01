Львів продає майже 2000 кв. м приміщень у старовинних кам’яницях на площі Ринок

На засіданні комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова, яке відбулося 28 лютого 2018 року, прийнято рішення щодо продажу на аукціоні нежитлових приміщень на пл. Ринок, 19-21. Об’єкт приватизації розміщений у підвалі та на першому поверсі, і має загальну площу 945,1 кв.м.: 406,1 кв. м на пл. Ринок, 19; 419,3 кв. м – на пл. Ринок, 20 та площу 119,7 кв. м на пл. Ринок, 21. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в управлінні комунальної власності ЛМР, буде підготовлено проект ухвали, і у разі позитивного рішення сесії Львівської міської ради, буде здійснюватися приватизація цих приміщень способом аукціону.

«У цих приміщеннях була розміщена усім відома арт-ресторація «Під Левом». Враховуючи туристичний потік у центрі міста, приміщення ідеально підходять для ведення ресторанного бізнесу або іншого комерційного призначення. Попередній орендар ТзОВ «Краківський ринок» порушував умови договорів, а саме у нього була наявна заборгованість по договорах оренди, укладених на нежитлові приміщення на пл. Ринок, 19-21. Управління неодноразово зверталось до суду щодо розірвання договорів з підстав несплати орендної плати в повному обсязі протягом понад трьох місяців підряд, виселення орендаря, стягнення боргу з орендної плати. За позовом управління розглядалась справа № 914/480/17 щодо стягнення заборгованості орендної плати та пені в сумі 685 316,28 грн та виселення з об’єкта оренди. Рішенням суду від 13.06.2017 позов задоволено. Щодо вимог про розірвання договору та виселення ТзОВ «Краківський ринок» з приміщень, то рішення судів всіх інстанцій було на користь управління комунальної власності», – пояснили в управлінні комунальної власності ЛМР.

Станом на сьогодні усі приміщення є вільні та ніким не використовуються, а для їх огляду рекомендують звернутись до балансоутримувача ЛКП «Старий Львів» за контактним номерами телефонів: 235-79-49 та 242-23-07.

Як відомо, на Площі Ринок знаходяться пам’ятки архітектури, під номером 19 у Львові, розташована кам’яниця Пелчинська, під номером 20 кам’яниця Крайзерівська, а під номером 21 колишня кам’яниця Домбровська.